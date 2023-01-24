В России готовятся внести в Госдуму законопроект, который позволит гражданам устанавливать «самозапрет» на получение кредитов

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В России прошел межведомственное согласование законопроект, который позволит россиянам устанавливать «самозапрет» на получение кредитов и займов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ. По словам собеседника агентства, проект получил «концептуальную поддержку рынка» и готовится к внесению в Госдуму.

Согласно ЦБ, механизм «самозапрета» призван защитить россиян от мошенников, которые могут, при получении необходимых данных, оформить кредит или заем на человека без его ведома.

После того как закон вступит в силу, «банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений», пояснил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Он также добавил, что если кредитор проигнорирует ограничение и выдаст деньги, то он, согласно законопроекту, не сможет требовать погашения долга.

Соответствующую услугу россияне смогут получить в любом квалифицированном бюро кредитных историй, банке, микрофинансовой организации, а также через портал «Госуслуги». Пользоваться услугой можно будет неограниченное количество раз, однако после отмены «самозапрета» предусмотрен двухдневный период ожидания, в течение которых нельзя взять кредит или заем.

В 2023 году Банк России установил ограничение для банков на выдачу кредитов. С 1 января крупнейшие банки могут выдавать клиентам с высоким показателем долговой нагрузки не больше 25% от всех потребительских кредитов и не более 10% от объема кредитов со сроком возврата больше пяти лет. Согласно пресс-релизу ЦБ, эта мера была направлена на ограничение роста закредитованности граждан.