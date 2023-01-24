На блогера Евгения Савина («КраСава») завели административное дело о «дискредитации» армии. Девять месяцев назад он выпустил антивоенное видео

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На бывшего футболиста и автора ютьюб-канала «КраСава» Евгения Савина завели административное дело о «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, протокол в отношении Савина был зарегистрирован в Тверском суде Москвы 23 января. Дата заседания пока не назначена.

Блогеру вменяется совершение публичных действий, направленных на «дискредитацию» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Евгений Савин — в прошлом профессиональный футболист. После завершения спортивной карьеры был одним из ведущих программы «Культ тура» и комментировал футбольные матчи на «Матч ТВ». У его ютьюб-канала «КраСава» более 1,1 миллиона подписчиков. В 2021 году Савин основал футбольный клуб «Красава», который в сезоне 2021/2022 дебютировал в розыгрыше II дивизиона Футбольной национальной лиги.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Савин выступил против войны. Во второй половине апреля он опубликовал в своем ютьюб-канале выпуск, посвященный войне в Украине. В нем приняли участие украинские футболисты Андрей Ярмоленко, Андрей Воронин, Виталий Миколенко, Александр Алиев и хорват Дарио Срна, игравший за донецкий «Шахтер». О войне также рассказали беженцы из Украины.

На следующий день после публикации ролика футбольному клубу Савина запретили тренироваться на стадионе «Зоркий» в Красногорске. В конце мая блогер уехал из России. Позднее депутата Госдумы Роман Терюшков обвинил Савина в распространении «фейков» о российской армии. Согласно ответу на депутатский запрос, МВД провело проверку в отношении блогера, после чего передало материалы СК РФ.

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