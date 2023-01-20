В Украине погиб гражданин Танзании, завербованный ЧВК Вагнера

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В Украине погиб 33-летний гражданин Танзании Таримо Немес, завербованный в , сообщает BBC News.

Танзаниец учился в Москве в Российском технологическом университете, но в 2021 году был осужден за преступления, связанные с наркотиками. По словам родственников, ему пообещали освобождение из колонии в обмен на вступление в ЧВК Вагнера.

Семья узнала о смерти Немеса три недели назад. «Последний раз мы с ним общались 17 октября, когда он уже был членом «Вагнера»», — сообщил его родственник, который пожелал остаться анонимным. — Затем в декабре мы получили информацию от его друзей о его гибели».

16 января РИА ФАН, которое связывают с создателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, сообщило о смерти танзанийца. В сообщении говорилось, что он был убит 24 октября под Бахмутом.

В ноябре 2022 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин сообщал о гибели в Украине 23-летнего гражданина Замбии Лемехани Ньиренды, который был завербован в одной из московских колоний. В России Лемехани Ньиренда учился в Московском инженерно-физическом институте и подрабатывал курьером. В апреле 2020 года его приговорили к 9,5 годам лишения свободы. В посылке, с которой его задержали сотрудники правоохранительных органов, обнаружили наркотики.

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