В Самаре в кофейне подрались депутат с министром. Оба написали заявления в полицию

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В Самаре подрались временно исполняющий обязанности министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев и депутат городской думы от «Справедливой России» Алексей Митрофанов. Они оба написали друг на друга заявления в полицию, сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Инцидент произошел 17 января в кофейне «Корж». По данным Хинштейна, конфликт возник «на почве давних неприязненных отношений». Андреев и Митрофанов вышли на улицу, где между ними произошла потасовка.

Другой депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев, в свою очередь, заявил, что Андреев и Митрофанов знакомы не были, а конфликт произошел на бытовой почве — из-за того, что депутату «не понравился пристальный взгляд» чиновника.

После конфликта Андреев уехал, а Митрофанов обратился в полицию, заявив, что министр ударил его кулаком в лицо, а затем распылил в него газовый балончик. Через несколько дней Андреев написал встречное заявление. Сейчас полиция проводит проверку.