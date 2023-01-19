Глава Минфина Германии заявил, что его страна больше не зависит от российских энергоносителей

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что после начала войны в Украине его стране удалось диверсифицировать поставки и избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

«Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но сейчас уже не от импорта из России, а от мировых рынков», — сказал Линднер в интервью BBC News.

В рамках диверсификации энергетической инфраструктуры Германия возобновила работу угольных электростанций и отложила планы по закрытию трех оставшихся АЭС.

Кроме того, Германия создала дополнительные хранилища для природного газа, импортируемого из Норвегии, США и других стран. В частности, рассказал Линднер на Всемирном экономическом форуме в Давосе, за рекордные восемь месяцев был построен терминал для сжиженного природного газа.

«Мы поняли, что должны повысить нашу конкурентоспособность после эпохи канцлера [Ангелы] Меркель. Та эпоха была сосредоточена, скажем так, на сильных сторонах прошлого, а сейчас мы развиваем сильные стороны будущего», — заявил он.

До начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года Германия импортировала из РФ примерно половину потребляемого объема газа и около трети нефти. Вскоре после начала войны Германия отказалась от российской нефти, Россия, в свою очередь, сначала резко сократила поставки газа в Западную Европу, а с конца августа полностью их остановила. Страны-импортеры газа из РФ смогли подготовиться к этому и сформировать перед началом зимнего сезона достаточные запасы энергоносителей.

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