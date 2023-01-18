Правительство вновь не поддержало идею сделать 31 декабря выходным днем, назвав ее «избыточной»

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Законопроект, предполагающий, что 31 декабря каждого года будет официальным выходным днем, а 6 января — последним днем новогодних каникул, не получил одобрение правительства.

Проект соответствующего закона был внесен группой депутатов от ЛДПР еще в декабре 2020 года, в октябре 2021 года было получено заключение правовой комиссии. Более года с законопроектом ничего не происходило, но 18 января, следует из карточки документа, был получен отзыв правительства.

В отзыве, в частности, говорится, что в 2022 году 31 декабря и так был выходным днем, а в 2023-м последний день года тоже будет выходным.

Также составители отзыва напомнили, что правительство РФ может определять «целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря». Решения по такому переносу в разные годы уже принимались, напоминают они.

«Таким образом, предлагаемое в настоящее время является избыточным», — резюмируют составители отзыва.

Выходной или нет 31 декабря? Не все просто

Регионы объявляют 31 декабря выходным днем. Так можно, что ли? 6 карточек