Минюст РФ предложил ввести трехлетний запрет на взыскание долгов с жителей аннексированных территорий Украины

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Министерство юстиции России предложило ввести трехлетний мораторий — до 1 января 2026 года — на взыскание долгов с жителей аннексированных территорий Украины. Об этом пишет РБК, которое ознакомилось с законопроектом ведомства.

Согласно документу, Минюст подготовил поправки к , которые запрещают «деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц» на территории аннексированных Россией ДНР, ЛНР, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. РБК пишет, что мораторий распространится на задолженности перед профессиональными кредиторами, то есть банками и микрофинансовыми организациями, но не долги по предпринимательским займам и ЖКУ.

По данным издания, документ уже был согласован с министерством финансов, Федеральной службой судебных приставов, а также государственно-правовым управлением президента РФ. Сейчас законопроект передан на рассмотрение правительства.

На территориях аннексированных ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с лета 2022 года работает лишь один крупный российский банк — Промсвязьбанк. Помимо него, в самопровозглашенной ДНР действует Центральный республиканский банк, а в ЛНР — Государственный банк ЛНР. Осенью в трех из четырех аннексированных регионах также начал работу российский ЦРМБанк.

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