«Игорного короля» Макао приговорили к 18 годам тюрьмы по делу о незаконных ставках. Из-за этого власти Китая недополучили налогов на миллиард долларов

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Суд в Макао приговорил основателя компании Suncity Group Holdings Элвина Чау, которого СМИ называют «игорным королем» Макао, к 18 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и незаконной организации азартных игр. Об этом сообщает Reuters и BBC News.

Компания 48-летнего Чау занималась организацией поездок состоятельных клиентов из материкового Китая в казино Макао, предоставляла им займы, распоряжалась элитными игорными залами, а также помогала казино взыскивать долги с проигравшихся гостей. Как отмечает BBC News, Suncity была крупнейшей в Макао компанией в этой сфере.

По версии прокуратуры, Чау возглавлял преступный синдикат, который способствовал незаконным ставкам, из-за чего власти Китая недополучили в виде налогов более миллиарда долларов США. Всего по делу проходят около 20 человек.

Суд признал Чау виновным по 162 пунктам обвинения, при этом опрадав его по обвинению в отмывании денег. Бизнесмен, арестованный в конце 2021 года, все обвинения в свой адрес отрицал.

По решению суда «игорный король» должен выплатить властям Макао более 830 миллионов долларов США, а также от 23 до 100 миллионов долларов операторам казино MGM China, Wynn Macau, Sands China, Galaxy Entertainment, SJM Holdings.

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Макао — бывшая португальская колония и единственный город в Китае, где разрешено играть в казино. Налоговые поступления от азартных игр составляют более 80% государственных доходов города. Общий государственный доход Макао из всех источников в 2021 году составил примерно 7,5 миллиарда долларов.

В последние годы индустрия игорных туров в Макао резко сократилась на фоне введения более жесткого регулирования, пандемии коронавируса и ее последствий. По официальным данным, сейчас в Макао работают 36 таких операторов, тогда как в 2019 году их было 100.