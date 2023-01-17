На Открытом чемпионате Австралии по теннису запретили флаги России и Беларуси

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Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) ввели запрет на демонстрацию флагов России и Беларуси во время матчей, сообщает австралийская газета The Age.

Согласно информации издания, запрету предшествовал инцидент в ходе матча 16 января между украинской теннисисткой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой. Тогда болельщики на трибунах вывесили российский триколор, что вызвало недовольство у зрителей и возмущение в социальных сетях. В частности, посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко осудил произошедшее и призвал организаторов турнира соблюдать условия политики нейтрального флага, которая запрещает российским и белорусским спортсменам выступать под национальными флагами.

На следующий день организаторы турнира объявили о введении запрета, добавив, что «продолжат работать с игроками и болельщиками, чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисом».

В свою очередь российское посольство в Австралии назвало этот запрет «неприемлемой политизацией спорта».

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине многие международные спортивные организации отменили мероприятия, запланированные на территориях России и Беларуси, а также запретили спортсменам из этих стран выступать на своих соревнованиях. Те организации, которые не ввели полного запрета, разрешили спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях, но под нейтральным флагом.

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