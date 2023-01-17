Минобороны РФ сообщило о поездке Шойгу в штаб группировки «Восток» в зоне «спецоперации»

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в «зоне проведения », утверждает пресс-служба ведомства.

Согласно пресс-релизу, на командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и командующих объединениями и соединениями.

Минобороны сообщает, что Шойгу во время инспекции «обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений».

Помимо этого, министр вручил госнаграды военнослужащим.

Согласно Минобороны РФ, Сергей Шойгу за последний месяц дважды посещал зону боевых действий. В первый раз об этом сообщалось 18 декабря 2022 года. Тогда, по заявлениям ведомства, министр проинспектировал «передовые позиции» российских военных, однако активисты, проанализировав опубликованное видео, пришли к выводу, что Шойгу находился в 80 километрах от фронта.

В следующий раз Минобороны РФ сообщало о визите Шойгу в «зону проведения специальной военной операции» 22 декабря. Тогда, согласно пресс-службе, министр «проверил условия размещения личного состава и военной техники» и «проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи».