«Если вы сожжете 50 рублей, вы не поможете борьбе с инфляцией». Центробанк начал отвечать на нелепые вопросы во «ВКонтакте»

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Банк России начал отвечать на вопросы пользователей, заданные на его официальной странице во «ВКонтакте». Внимание на это обратило издание «Подъем».

Представители ЦБ комментируют как серьезные темы, касающиеся сути деятельности организации, ее истории или экономической политики, так и нелепые или шуточные вопросы. Так, на вопрос «Если я сожгу 50 рублей, помогу ли я в борьбе с инфляцией?» в ЦБ отвечают: «Нет, вы совершите еще один бессмысленный поступок».

В пресс-службе ЦБ отметили, что «рады прямой коммуникации с пользователями» и подтвердили, что стараются уделять работе с комментариями много времени.