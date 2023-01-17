Apple представила обновленные MacBook Pro с процессорами M2
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Корпорация Apple представила обновленную версию MacBook Pro. Флагманский ноутбук стал первым, получившим процессоры собственной разработки Apple — M2 Pro и M2 Max.
Новый MacBook Pro будет доступен в версиях с дисплеем диагональю 14 и 16 дюймов. В зависимости от комплектации новые MacBook Pro получат до 96 гигабайт оперативной памяти. В минимальной комплектации MacBook Pro дисплеем 14 дюймов будет стоить в США 1999 долларов, с дисплеем 16 дюймов — 2499 долларов. В продажу ноутбуки поступят 24 января.
Внешне MacBook Pro, судя по промо фотографиям, не изменился.
Также Apple показала обновленный компьютер Mac mini с чипами M2 и M2 Pro. Цена на него в США будет начинаться от 599 долларов.
Полностью презентацию Apple можно посмотреть здесь.
Техника Apple после начала российского вторжения в Украину официально не поставляется в РФ, тем не менее ее можно купить, в том числе в крупных специализированных магазинах.