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Сеть ресторанов «Вкусно — и точка», сменившая McDonaldʼs в России, подала заявку на регистрацию своих товарных знаков в Казахстане. Об этом сообщило местное издание «Власть», ссылаясь на министерство юстиции Казахстана.

Заявку на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения «Вкусно — и точка», подала компания «Система ПБО», которая управляет заведениями «Вкусно — и точка» в России. Заявление рассматривают эксперты Национального института интеллектуальной собственности министерства юстиции Казахстана.

В начале января сеть ресторанов под управлением Food Solutions KZ объявила, что прекратит работу в стране под брендом McDonaldʼs из-за ограничений в поставках. Компания пообещала возобновить работу под новым локальным брендом. В Food Solutions KZ говорили, что не рассматривают вопрос о работе под брендом «Вкусно — и точка», отмечает РИА Новости.

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года компания McDonaldʼs приостановила работу большинства своих российских ресторанов, а затем объявила об уходе из страны. Российскую сеть продали предпринимателю Александру Говору из Кузбасса, в июне 2022-го на месте McDonaldʼs стали открываться рестораны «Вкусно и точка».

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