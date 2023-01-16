Bloomberg: в январе морские поставки нефти из России выросли на 30%

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В январе совокупные поставки российской нефти по морю увеличились на 876 тысяч баррелей в сутки, то есть на 30%. Это рекордный показатель с апреля 2022 года, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, поставки нефти из российских портов в Балтийском море за неделю выросли на 626 тысяч баррелей в сутки, а из черноморских — на 47% ежедневного объема. Поставки из тихоокеанских портов России также увеличились.

При этом Bloomberg отмечает, что поступления в российский бюджет от экспортных пошлин на сырую нефть не показали такого резкого роста, поскольку все грузы, отправленные в январе, облагались пошлиной по низкой ставке, действующей с начала года.

Соглашение о потолке цен на российскую нефть, перевозимую по морю, вступило в силу 5 декабря. Ограничение было установлено на уровне 60 долларов за баррель.

Во второй половине декабря Bloomberg писал, что за первую неделю действия ценового потолка экспорт российской нефти упал на 54%.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, который предусматривал запрет на поставки нефти компаниям и физическим лицам, соблюдающим ценовой потолок.

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