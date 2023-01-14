Военная прокуратура из Владимирской области потребовала заблокировать сайт ООН

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19-я военная прокуратура, которая располагается во Владимирской области, потребовала заблокировать главную новостную страницу официального сайта ООН. Эту информацию ТАСС подтвердили в Ленинском районном суде Владимирской области, куда поступил иск.

Первым на иск обратило внимание владимирское издание «Довод». Оно сообщило, что военная прокуратура также добивается блокировки главной страницы турецкого государственного информационного агентства Anadolu.

«В иске содержатся требования запретить доступ к сайтам https://news.un.org и https://www.aa.com.tr. Истцом выступает 19-я военная прокуратура армии», — заявили ТАСС в суде, добавив, что заинтересованным лицом по иску значится управление Роскомнадзора по Владимирской области.

Суть претензий прокуратуры в суде не уточнили. Заседание по иску назначено на 27 января.

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