В Приморье сократили количество внутренних рейсов из-за проблем с ремонтом двигателей на фоне санкций

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Власти Приморья сократили количество рейсов внутри региона, выполняемых на канадских самолетах DHC-6 из-за проблем с обслуживанием двигателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо министра транспорта региона Алексея Игнатенко, которое тот отправил в Минвостокразвития в ноябре 2022 года.

В письме Игнатенко предупредил, что в 2023 году закончится ресурс двигателей трех самолетов DHC-6, на которых дальневосточная авиакомпания «Аврора» выполняет основные перевозки пассажиров внутри региона. Таким образом на этих DHC-6 нельзя будет летать без своевременного ремонта моторов.

РБК отмечает, что самолеты оснащены турбовинтовыми моторами PT6A канадского производства Pratt & Whitney Canada. Как поясняет в письме Игнатенко, сложности с обслуживанием двигателей DHC-6 связаны с санкциями против России.

Власти Приморья собираются наладить поставки запчастей для обслуживания DHC-6, чтобы избежать «остановки внутрирегиональных полетов», говорится в письме. Также рассматривается возможность изменения графика выполнения полетов.

Сейчас власти Приморья ищут иностранную компанию, которая сможет заняться обслуживанием двигателей DHC-6, рассказал замминистра транспорта региона Евгений Тимонов. По его словам, количество рейсов на канадских самолетах уже вынужденно сократили вдвое.

При этом Тимонов утверждает, что сообщение с населенными пунктами, куда ранее летали DHC-6, обеспечено «достаточно развитыми» железнодорожным и автобусным маршрутами. Власти также собираются использовать вертолеты Ми-8 для замены канадских самолетов. «Привычную и комфортную» для жителей края полетную программу на DHC-6 власти планируют вернуть в 2024 году, заявил чиновник.

Первые два канадских самолета DHC-6 начали эксплуатировать в Приморье в 2014 году. За пять лет авиакомпания «Аврора» перевезла на DHC-6 по местным маршрутам почти 150 тысяч пассажиров, выполнив более 13 тысяч рейсов. Для перевозок пассажиров на Дальнем Востоке «Аврора» и ее партнеры используют еще шесть самолетов DHC-6: два на Сахалине, четыре — на Чукотке.

После российского вторжения в Украину западные страны запретили поставку в Россию самолетов, запчастей к ним, а также обслуживание лайнеров. В июне 2022 года на тот момент вице-премьер Юрий Борисов (сейчас глава «Роскосмоса») допускал, что иностранные самолеты российских авиакомпаний будут разбирать на запчасти, если через пять лет российская авиапромышленность не сможет поставлять комплектующие.

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