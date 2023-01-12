Суд освободил под залог владельца «Рив Гош» Августа Мейера, обвиняемого в мошенничестве на три миллиарда рублей

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Апелляционный суд в Петербурге освободил под залог в 30 миллионов рублей владельца сети «Рив Гош» и бывшего совладельца ретейлера «Юлмарт» Августа Мейера, арестованного по делу о мошенничестве в декабре 2021 года. Об этом ТАСС рассказал адвокат бизнесмена Олег Ткаченко.

По его словам, следствие по уголовному делу Мейера завершено, сейчас защита знакомится с материалами. «Позиция моего подзащитного о непризнании вины остается без изменений», — добавил Ткаченко.

Ранее на заседании суда по мере пресечения Мейеру было заявлено, что бизнесмен возместил ущерб по уголовному делу в полном объеме.

Бизнесмен Август Мейер родился в США, затем получил российское гражданство и с 1999 года проживал в Санкт-Петербурге. В декабре 2021 года ему предъявили обвинения в хищении средств, полученных «Юлмартом» в виде кредитов от Сбербанка на развитие бизнеса. По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, общий ущерб по делу превысил три миллиарда рублей.

Вместе с Мейером были задержаны его супруга Инна, а также генеральный директор ООО «Биг бокс» и деловой партнер Елена Стрельцова. Бизнесмена отправили в СИЗО, а его супругу и Стрельцову — под домашний арест.

Еще в 2017 году фигурантом дела о кредитах Сбербанка стал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. В отношении него оно сначала расследовалось по статье о мошенничестве, а затем было переквалифицировано на причинение ущерба без признаков хищения. Костыгин находился под домашним арестом, в 2018-м его отпустили под залог в 25 миллионов рублей.