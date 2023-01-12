СБУ возбудила дело против депутата Госдумы Адама Делимханова, воюющего в Украине

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Служба безопасности Украины сообщила, что в отношении депутата Госдумы РФ Адама Делимханова ведется расследование уголовного дела о пособничестве в изменении границ Украины и оправдании вооруженной агрессии РФ против страны.

Ведомство утверждает, что собрало «безоговорочные доказательства вины» Делимханова. По версии СБУ, он командовал российскими военными, прибывшими из Чечни, на восточном фронте — в том числе при захвате Мариуполя и штурме завода «Азовсталь».

«Кроме этого, российский депутат распространял через собственный телеграм-канал пропагандистское видео [главы Чечни Рамзана] Кадырова, где он оправдывает вооруженную агрессию России против Украины», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Обновлено. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на должностных лиц СБУ, возбудивших дело в отношении депутата Госдумы Адама Делимханова.

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Об участии Адама Делимханова в боевых действиях в Украине неоднократно сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, депутат командует «элитными бойцами» из республики. В апреле президент РФ Владимир Путин присвоил Делимханову звание Героя России за участие в войне. 7 января Кадыров рассказал, что депутат посетил чеченские подразделения на Марьинском направлении в Донецкой области.

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