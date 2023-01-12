Руководство Azur Air заподозрили в том, что компания давала бывшему чиновнику Росавиации взятки путевками в Турцию

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении неназванных руководителей крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air по подозрению в бывшему начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву. Об этом РБК рассказали источник в ведомстве, а также собеседник, знакомый с материалами дела.

По версии следствия, менеджмент Azur Air и другие «неустановленные лица» оформили Костылеву путевки в Турцию, «стоимость которых была занижена на 4,7 миллиона рублей в сравнении с рыночными ценами», сообщил один из собеседников издания.

Путевки оформляли через компанию «Анекс Туризм» (работает под брендом Anex Tour), связанную с Azur Air, рассказал другой источник. В путевку входил перелет бизнес-классом в июле 2021 года, проживание в премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum, который, по данным РБК, принадлежит председателю наблюдательного совета Azur Air Серхату Кочкару.

Следствие считает, что взятка могла повлиять на результаты проверки летной работы Azur Air со стороны Росавиации, выявившей «ограниченное количество» нарушений.

В пресс-службе авиакомпании отказались от комментариев. Представитель Anex Tour сообщил, что запрос журналистов относится к компетенции авиакомпании, говорить за которую он «не в праве».

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Максим Костылев занимал должность начальника управления летной эксплуатации Росавиации с 2013 года. После российского вторжения в Украину он отвечал за перевод иностранных самолетов, эксплуатируемых авиакомпаниями РФ, в отечественный реестр и за расторжение лизинговых договоров с западными компаниями.

В апреле 2022-го Костелев уволился из ведомства по собственному желанию на фоне антикоррупционной проверки. Как сообщал телеграм-канал «Авиамоторщина», на протяжении трех последних лет чиновник летал бизнес-классом, оплачивая лишь 8% стоимости билета. Его поездки нанесли ущерб авиакомпаниям на сумму свыше 11 миллионов рублей, утверждал канал. Источник РБК заявил, что «обозначенные в материалах проверки возможные факты нарушения финансовой дисциплины не подтвердились».

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