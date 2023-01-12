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Обновление. Издание «Новая газета. Европа» уточнило, что протокол в отношении «Новой газеты» составили из-за интервью Татьяны Брицкой с протоиереем Андреем Кордочкиным — священником РПЦ, который выступает против войны в Украине. Ранее издание со ссылкой на пресс-секретаря «Новой газеты» Надежду Прусенкову сообщало, что поводом для протокола стал текст Брицкой «Каков поп!» о протоиерее РПЦ Андрее Ткачеве, который в своих проповедях, среди прочего, оправдывал российское вторжение в Украину. В связи с уточнениями заголовок и текст новости был отредактирован.

На издательский дом «Новой газеты» составили протокол о . На карточку дела, поступившего в Таганский суд Москвы, обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

Протокол составили еще в декабре 2022 года, сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова «Новой газете. Европа»

В сентябре 2022 года Таганский суд оштрафовал «Новую газету» на 400 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии РФ. Поводом стали три материала «Новой рассказ-газеты». Как отмечал заместитель главного редактора издания Сергей Соколов, в текстах не упоминались российские вооруженные силы и какое-либо их применение.

В июле и августе «Новую газету» дважды штрафовали в общей сложности на 650 тысяч рублей по статье о распространении «заведомо недостоверной общественно значимой информации». Протоколы на издание составили из-за видеообращения главного редактора Дмитрия Муратова о войне в Украине и репортажа Елены Костюченко о Херсоне, который на момент публикации был оккупирован российскими войсками.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

«Новая газета» была вынуждена приостановить выход вскоре после начала российского вторжения в Украину. Часть журналистов издания покинули Росиию и стали выпускать «Новую газету. Европа». Сайт нового издания заблокировали в России по требованию Генпрокуратуры.

Оставшиеся в России авторы «Новой газеты» запустили журнал «Новая рассказ-газета». Его заблокировали через несколько дней по требованию прокуратуры.

В сентябре 2022 года суд аннулировал лицензию СМИ у печатной версии «Новой газеты» и свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты». Кроме того, по иску Роскомнадзора у сайта «Новой газеты» отозвали лицензию электронного СМИ.

Через месяц Роскомнадзор заблокировал сайты «Новой газеты» и еще одного проекта коллектива издания «Свободное пространство».

О приостановке работы «Новой газеты»

«Давайте вы нам все-таки некролог писать не будете» «Новая газета» до последнего пыталась освещать войну в условиях цензуры — но в итоге все-таки приостановила работу. Вот что говорят ее сотрудники

О приостановке работы «Новой газеты»

«Давайте вы нам все-таки некролог писать не будете» «Новая газета» до последнего пыталась освещать войну в условиях цензуры — но в итоге все-таки приостановила работу. Вот что говорят ее сотрудники