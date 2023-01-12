Минфин США заявил, что Россия теряет «большие деньги» из-за потолка цен на российскую нефть

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Нефтяные доходы России начали снижаться после того, как западные страны ввели потолок цен на российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства финансов США.

«Россия ежедневно теряет большие деньги из-за ограничений», цитирует слова чиновника агентство.

По его словам, на снижение доходов России также повлияло то, что европейские страны в преддверии зимы сформировали достаточные запасы топлива. Он отметил, что сложившаяся ситуация позволит бедным странам, наиболее пострадавшим от энергетического кризиса, закупать российское топливо по более низким ценам.

«Каждый доллар, который Россия не получает в виде доходов, означает, что у нее на один доллар меньше, который она сможет использовать для поддержки своей экономики или покупки оружия, необходимого для ведения своей незаконной войны в Украине», — заключил представитель Минфина.

Соглашение о потолке цен на российскую нефть, перевозимую по морю в Евросоюз, Австралию и страны «Большой семерки», начало действовать 5 декабря. Ограничение установлено на уровне 60 долларов за баррель. В начале января российская нефть торговалась на уровне 38 долларов за баррель.

В декабре страны Евросоюза также утвердили введение потолка цен на российский газ, установив ограничение на уровне 180 евро за мегаватт-час. Вскоре после этого цены на газ на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах достигли предвоенного уровня — около 80 евро за мегаватт-час.

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