Губернатор Курской области рассказал, что прошел курс подготовки в лагере ЧВК Вагнера

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что провел первую неделю января в лагере подготовки «в окружении настоящих мужчин — патриотов России».

Как пишет он в своем телеграм-канале, вместе с ним в лагере занимались чиновники областной администрации и добровольцы из народной дружины.

Старовойт также опубликовал видео, показав, чему обучают в лагере наемников. Ролик заканчивается кадрами, на которых губернатор в военной форме и с автоматом в руках едет на танке.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что Старовойт проходил курс «наряду со всеми бойцами, спал в тех же казармах», а бойцы не знали, что это курский губернатор. По словам бизнесмена, после курса Старовойту предложили подписать контракт с вагнеровцами, но «выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе».

Бойцы ЧВК Вагнера принимают активное участие в боевых действиях в Украине, формально не подчиняясь Минобороны РФ. Многих добровольцев в ЧВК вербуют в российских колониях, обещая им помилование через полгода службы. Официально наемничество в России запрещено.

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