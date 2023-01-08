Аэропорт Перми закрыли из-за самолета, застрявшего в сугробе на взлетной полосе

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Обновлено. Лайнер, выкатившийся за пределы взлетной полосы в Перми, отбуксировали на стоянку. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме с 11:00 по местному времени.

Пассажирский самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в пермском аэропорту Большое Савино.

По данным пресс-службы аэропорта, инцидент произошел утром 8 января при начале разбега лайнера Boeing 737-800, вылетавшего рейсом ДР 6512 в Москву.

Судя по видео очевидцев, распространившемся в соцсетях, самолет занесло во время рулежки на заснеженной полосе и он застрял в сугробах.

На борту находились 183 пассажира и шестеро членов экипажа, никто из них не пострадал. Лайнер также не получил повреждений, отметили представители аэропорта. Всех пассажиров эвакуировали из салона.

Аэропорт Большое Савино временно закрыли для приема и отправления рейсов, пока со взлетно-посадочной полосы не отбуксируют застрявший «боинг». По данным «Интерфакса», в результате инцидента задержаны семь рейсов.

Пермская транспортная прокуратура начала проверку инцидента.