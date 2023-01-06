Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Государственное бюро расследований (ГБР) вместе с Херсонской областной прокуратурой провели обыски по месту проживания Владимира Сальдо, главы назначенной Россией администрации аннексированной Херсонской области. Об этом ГБР сообщило в своем телеграм-канале.

Согласно заявлению бюро, в доме Сальдо и по местам жительства его соратников сотрудники правоохранительных органов обнаружили документы с прямыми указаниями российских кураторов к совершению преступлений против Украины.

Кроме того, следователи получили сведения о структуре оккупационной администрации города и данные о выплатах зарплат в рублях, а также обнаружили списки местных активистов и жителей Херсона с проукраинскими взглядами.

ДБР провела обшуки у зрадника Сальдо Державне бюро розслідувань

Отдельно в сообщении ГБР отмечается библиотека Сальдо, в которой сотрудники бюро нашли литературу об истории России — в том числе книгу об императрице Екатерине II. «Также много советской геральдики, наград и георгиевских лент», — говорится в сообщении ведомства.

В начале января 2023 года херсонская прокуратура направила в суд обвинительные заключения в отношении трех представителей оккупационных властей Херсонской области, включая Владимира Сальдо. Их обвинили в измене, коллаборационной деятельности, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также прославлении ее участников.

Владимир Сальдо был назначен российскими властями на пост главы Херсонской области в конце апреля 2022 года. В августе сообщалось, что его госпитализировали и отправили на лечение в Москву. Минобороны РФ тогда заявляло, что Сальдо могли отравить боевыми отравляющими веществами. Во второй половине сентября чиновник вернулся в Херсон, где вскоре после этого был проведен референдум о «присоединении» области к России.

В первой половине ноября ВСУ освободили Херсон. За три недели до этого стало известно, что оккупационные власти области начали уезжать из города.

Главные события дня

Война Триста семнадцатый день

Главные события дня

Война Триста семнадцатый день