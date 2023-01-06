В Херсоне прошел обыск по месту проживания Владимира Сальдо — главы оккупационной администрации Херсонской области
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Государственное бюро расследований (ГБР) вместе с Херсонской областной прокуратурой провели обыски по месту проживания Владимира Сальдо, главы назначенной Россией администрации аннексированной Херсонской области. Об этом ГБР сообщило в своем телеграм-канале.
Согласно заявлению бюро, в доме Сальдо и по местам жительства его соратников сотрудники правоохранительных органов обнаружили документы с прямыми указаниями российских кураторов к совершению преступлений против Украины.
Кроме того, следователи получили сведения о структуре оккупационной администрации города и данные о выплатах зарплат в рублях, а также обнаружили списки местных активистов и жителей Херсона с проукраинскими взглядами.
Отдельно в сообщении ГБР отмечается библиотека Сальдо, в которой сотрудники бюро нашли литературу об истории России — в том числе книгу об императрице Екатерине II. «Также много советской геральдики, наград и георгиевских лент», — говорится в сообщении ведомства.
В начале января 2023 года херсонская прокуратура направила в суд обвинительные заключения в отношении трех представителей оккупационных властей Херсонской области, включая Владимира Сальдо. Их обвинили в измене, коллаборационной деятельности, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также прославлении ее участников.
Владимир Сальдо был назначен российскими властями на пост главы Херсонской области в конце апреля 2022 года. В августе сообщалось, что его госпитализировали и отправили на лечение в Москву. Минобороны РФ тогда заявляло, что Сальдо могли отравить боевыми отравляющими веществами. Во второй половине сентября чиновник вернулся в Херсон, где вскоре после этого был проведен референдум о «присоединении» области к России.
В первой половине ноября ВСУ освободили Херсон. За три недели до этого стало известно, что оккупационные власти области начали уезжать из города.