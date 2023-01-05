Палата представителей США не смогла выбрать спикера после шести раундов голосования

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Голосование за избрание спикером палаты представителей США лидера Республиканской партии Кевина Маккарти завершилось неудачей в шестой раз подряд. Члены палаты не могут выбрать спикера уже два дня, сообщает Reuters.

По итогам последнего раунда голосования Маккарти заручился поддержкой 201 республиканца. Для победы ему необходимо получить 218 голосов.

Другой представитель Республиканской партии Байрон Доналдс получил 20 голосов однопартийцев. Еще один республиканец отказался поддержать конкретного кандидата.

Все демократы проголосовали за лидера своей партии в палате представителей Хакима Джеффриса.

После очередного неудачного раунда конгрессмены решили отложить новое голосование до полудня 5 января (20:00 мск).

Президент США Джо Байден, комментируя ситуацию, заявил, что считает стыдным затянувшийся процесс выборов спикера палаты представителей, из-за которого работа нижней палаты конгресса США оказалась парализована.

«Ситуация, при которой конгресс не может функционировать, просто-напросто вызывает стыд. Мы — величайшая страна в мире. Как это возможно?» — сказал Байден.

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В последний раз члены палаты представителей США не смогли избрать спикера с первого раза в 1923 году, отмечает Reuters.

Осенью в ходе промежуточных выборов республиканцы получили большинство в палате представителей. Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января. С 2019 года пост спикера палаты представителей США занимала представитель демократов Нэнси Пелоси.

После того как Республиканская партия получила большинство в палате представителей, она сможет влиять на повестку администрации президента США Джо Байдена. В предыдущие два года верхнюю и нижнюю палаты конгресса контролировали демократы.

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Республиканцы хотят усилить контроль над американскими вооружениями в Украине Но администрация Байдена против отправки безоружных инспекторов в зону боевых действий. Главное из материала The Washington Post