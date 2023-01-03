ВСУ: под Новый год Россия потеряла 500 военных погибшими и ранеными в Херсонской области

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Силы обороны Украины нанесли 31 декабря удар по подразделениям российской армии в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области — в результате потери противника составили около 500 военнослужащих погибшими и ранеными. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 3 января.

Также, по утверждению ведомства, 1 января ВСУ нанесли удар по личному составу российских военных в районе Федоровки Херсонской области. Число погибших и пострадавших уточняется.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Как ранее сообщали украинские военные, в ночь на 1 января был нанесен ракетный удар по зданию ПТУ в городе Макеевка, который находится в аннексированной Россией части Донецкой области. Там находились граждане России, мобилизованные на войну. В результате обстрела, по утверждению украинской стороны, погибли около 400 человек, еще 300 получили ранения. Минобороны РФ подтвердило ракетный удар по Макеевке, сообщив, что число погибших составило 63 военнослужащих.

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