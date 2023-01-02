В результате ночных обстрелов в Киеве были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Пострадал один человек

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В ночь на 2 января Украина подверглась массированным ударам беспилотников иранского производства, в результате чего в Киеве были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.

«В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе — аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме», — написал Кличко в своем телеграм-канале. По его словам, в результате обстрела пострадал один человек.

Согласно сообщению военных, в ночь на 2 января силами ПВО Украины были сбиты 39 дронов-камикадзе «Shahed-131/136», а также два дрона «Орлан-10» и управляемая авиационная ракета Х-59. Мэр Киева сообщил, что из 40 дронов, направленных на столицу, 15 были уничтожены над соседними областями, три — над Киевской областью, еще 22 — непосредственно над городом.

В свою очередь глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что целями атак были объекты критической инфраструктуры. «Киевская область вторую ночь подряд отражает атаки дронов.В результате ударов в регионе повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома», — сообщил Кулеба.

В ночь 2 января в половине регионов Украины звучал сигнал воздушной тревоги.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

С начала октября Россия наносит регулярные ракетные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. В атаках также бывают задействованы беспилотники, которые Россия закупает у Ирана.

В ноябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что общий ущерб, нанесенный энергосистеме Украины российскими ракетными ударами, составляет более 70 миллиардов гривен (около 1,9 миллиарда долларов).

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