В Москве в новогоднюю ночь ограничат вход на Красную и Манежную площади, а также на площадь Революции

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Вход на Красную площадь в Москве ограничат с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января. Об этом, сообщает ТАСС, уведомила пресс-служба городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В это же время власти Москвы ограничат доступ на площадь Революции и Манежную площадь. Причины этого решения не уточняются. Будет ли вход на площади закрыт полностью, из сообщения неясно.

На Тверской улице и в переулках в центре Москвы ограничивать дорожное движение и проход граждан в период новогодних праздников не планируют, говорится в сообщении.

В департаменте заявили, что в новогодние каникулы праздничные ярмарки, гуляния и детские представления будут проходить в московских парках.

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Новогодние празднования в Москве на фоне войны пройдут без фейерверков и больших уличных концертов. Об этом еще в ноябре сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, такое решение приняли жители Москвы, проголосовавшие за формат празднования на портале «Активный гражданин». Согласно голосованию, более 50% участников опроса выбрали вариант ответа, предполагающий новогоднее оформление города и отказ от массовых концертов, а также отправку средств от проведения мероприятий на поддержку участников .

Вот как украсили город к Новому году

Москву украсили к Новому году: рядом с наряженными елками — символы «спецоперации». Фотографии

Вот как украсили город к Новому году

Москву украсили к Новому году: рядом с наряженными елками — символы «спецоперации». Фотографии