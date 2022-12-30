Собянин объявил о завершении строительства Большой кольцевой линии московского метро. Полноценное движение по ней начнется «через пару месяцев»

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В Москве завершено строительство Большой кольцевой линии метро. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

30 декабря Собянин провел технический пуск последнего участка линии от станции «Каширская» до станции «Нижегородская». По его словам, полноценное кольцевое движение начнется «через пару месяцев», когда будут завершены все пуско-наладочные работы.

Большая кольцевая линия стала одиннадцатой веткой московского метро. В ее состав входит бывшая Каховская линия из трех станций. Всего на линии 31 станция, а ее общая протяженность составляет 70 километров.

Первый участок Большой кольцевой линии был открыт в 2018 году. На данный момент на линии эксплуатируются 18 станций, еще четыре действующих станции временно считаются частью Некрасовской линии.