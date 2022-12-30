Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Очевидцы», который собирал истории о жизни людей после начала войны

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Роскомнадзор заблокировал доступ на территории России к сайту проекта «Очевидцы», который публикует истории о том, как изменилась жизнь людей после начала войны России с Украиной. О блокировке сообщил основатель проекта Виктор Мучник.

В реестре ведомства отмечается, что доступ к сайту ochevidcy.com ограничен. По какой причине, не уточняется.

«Ну что ж, дорогой РКН, спасибо за высокую оценку нашей работы. А мы, мы это… Зеркала там, ВПН, сам знаешь. Поработаем, в общем, чтобы тебе, Роскомнадзор, тоже работа была. Не расслабляйся!» — написал Мучник в .

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Проект «Очевидцы» был запущен весной 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Проектом занимается команда независимого телеканала и агентства новостей ТВ-2, который прекратил работу после блокировки сайта за освещение войны.

«Сейчас происходит масштабное историческое событие, которое изменит жизни многих людей навсегда. И у меня есть свидетели происходящего — обычные люди, к которым я могу прийти с камерой и поговорить. Я подумал, что какой-нибудь историк из будущего за это мне скажет спасибо. Так мы и запустились», — рассказывал Виктор Мучник в интервью «Медузе».

О ТВ-2 и «Очевидцах»

Томский телеканал ТВ2 появился в начале 1990-х и был одним из самых заметных региональных СМИ Из-за войны проект пришлось закрыть, но главный редактор Виктор Мучник запустил новый. Мы с ним поговорили

О ТВ-2 и «Очевидцах»

Томский телеканал ТВ2 появился в начале 1990-х и был одним из самых заметных региональных СМИ Из-за войны проект пришлось закрыть, но главный редактор Виктор Мучник запустил новый. Мы с ним поговорили