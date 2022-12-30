Росавиация перестала публиковать оповещения о закрытии аэропортов юга и центральной части РФ. С начала войны ведомство сообщало об этом 49 раз

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Росавиация решила прекратить публикацию оповещения о продлении режима ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ. Об этом РБК рассказали два источника, близких к российским авиавластям.

Последнее такое оповещение ведомство опубликовало 23 декабря. 30 декабря должно было выйти очередное сообщение. Однако, по словам источников РБК, «вышестоящие ведомства» решили приостановить публикацию уведомлений.

Как отмечают собеседники издания, сообщения несут мало полезной информации для граждан, а до самих аэропортов и авиакомпаний информация доходит в том числе через аэронавигационные извещения.

Несмотря на то, что Росавиация не сообщала публично о продлении ограничения, оно сохраняется, пишет РБК. В частности, о продлении режима ограничений до 8 января пассажиров оповестил холдинг «Аэродинамика», управляющий международными аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы.

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Режим ограничения полетов в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты ввели 24 февраля — в первый день российского вторжения в Украину. С тех пор Росавиация сообщала о его продлении 49 раз.

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