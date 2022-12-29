UnionPay ограничила снятие наличных за рубежом по картам, выпущенным российскими банками

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Китайская платежная система UnionPay ограничила снятие за рубежом наличных с карт, выпущенных российскими банками. Сообщение об этом опубликовал банк «Приморье».

Источники РБК и РИА Новости подтвердили, что это ограничение касается всех российских банков.

Теперь снять за границей за один день можно будет не более или эквивалент в другой валюте, а за один год — не более .

«При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуем оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка», — говорится в сообщении банка «Приморье».

Карты системы UnionPay стали популярны у россиян после начала войны и ухода из РФ Mastercard и Visa. Фактически, карты китайской системы остались единственным способом для жителей РФ совершать безналичные покупки, находясь за рубежом.

Осенью сообщалось, что банкоматы в некоторых европейских странах прекратили выдавать наличные по картам UnionPay российских банков. Некоторые иностранные онлайн-магазины отказываются принимать оплату такими картами еще с весны.