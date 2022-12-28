В Хабаровском крае во время «конфликтного» совещания умер глава поселка

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Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов умер во время рабочего совещания. Об этом ТАСС сообщили в администрации населенного пункта.

«Скончался во время совещания координационного совета при главе накануне. Совещание шло конфликтно: и участники, и глава — все разговаривали на повышенных тонах, были крики. Главе стало плохо, вызвали скорую, но сделать уже ничего было нельзя», — сказали в администрации.

По предварительным данным, причиной смерти Семенова стал инсульт.

Чиновнику было 56 лет. Его избрали главой Ванино решением поселкового совета депутатов в декабре 2021 года. После его смерти исполнять обязанности главы поселка будет его заместитель.

Поселок Ванино находится на побережье Татарского залива Японского моря. По данным на 2020 год, в нем живут 17 тысяч человек. В поселке расположен крупный морской порт.