Российские банки предоставили каникулы по 155 тысячам кредитов мобилизованных и членов их семей

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На конец ноября банки РФ реструктурировали 155 тысяч кредитов мобилизованных и членов их семей на общую сумму 58,8 миллиарда рублей. Об этом «Известиям» заявила директор департамента финансовой стабильности Центробанка РФ Елизавета Данилова.

«На 30 ноября уровень реструктуризаций по кредитам мобилизованных граждан примерно в два раза ниже, чем показывали наши оценки в сентябре. По данным опроса банков, фактически предоставлена реструктуризация по 155 тысячам кредитов военнослужащих и членов их семей на общую сумму 58,8 миллиарда рублей», — сказала Данилова.

Ранее глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута заявил, что по состоянию на 31 октября банки предоставили кредитные каникулы по более чем 100 тысячам заявлений мобилизованных и членов их семей. Общая сумма кредитов, по которым ввели каникулы, составила 45 миллиардов рублей.

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В начале октября президент России Владимир Путин подписал закон, по которому участники боевых действий в Украине или члены их семей смогут до конца 2023 года обратиться в банк за кредитными каникулами (при условии, что договор о кредите был заключен до мобилизации или подписания контракта с Минобороны). Если военный погибнет или в результате ранения получит инвалидность I группы, его обязательства по кредиту прекращаются.

В конце ноября «Коммерсант» писал о жалобах на отказы и ошибки банков при оформлении кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей. В частности, на это жаловались клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка и других. В банках ссылались на «технические причины». Опрошенные «Коммерсантом» юристы заявили, что программа кредитных каникул недоработана, поэтому банки могут свободно отказывать клиентам.

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