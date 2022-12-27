Жителя Белгорода оштрафовали по статье о «дискредитации» армии из-за плаката «Обними, если ты за мир»

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Октябрьский районный суд Белгорода назначил местному жителю Андрею Калашникову штраф 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии из-за плаката с надписью «Обними, если ты за мир». Об этом сообщает телеграм-канал «Лимон». Карточка дела опубликована на сайте суда.

Суд счел, что надпись на плакате, с которым Калашников вышел на Соборную площадь города в конце ноября, «дискредитирует» Вооруженные силы России.

По словам адвоката Ильи Костюкова, заседание суда проходило с нарушениями. На него не пустили ключевого свидетеля, а психолого-лингвистическую экспертизу провел участковый, составивший протокол на Калашникова. Защита будет обжаловать решение суда.

Калашникова задержали 28 ноября. Поводом для этого, как сообщал «Лимон», стала «кража продуктов».