В Литву не пустили мужа российской предпринимательницы Елены Каминскас. Ее называют предполагаемой матерью детей Шойгу

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Пограничная служба Литвы не пустила в страну Адолфаса Каминскаса — мужа российской предпринимательницы Елены Каминскас (Шебуновой). Издание называло ее матерью внебрачных детей министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Адолфас Каминскас лишился гражданства Литвы 12 декабря. В МВД страны объяснили, что он стал гражданином России и не имеет права на два и более гражданств.

Как сообщает Delfi, 25 декабря Каминскас попытался вылететь в Литву из Стамбула, предъявив пограничникам сначала недействительный литовский паспорт, а затем российский. В итоге ему отказали во въезде из-за ограничений, введенных литовскими властями в отношении россиян после вторжения РФ в Украину. Каминскас вернулся в Стамбул.

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В октябре The Insider и литовское издание Siena выпустили расследование об Адолфасе и Елене Каминскас (Шебуновой). По данным журналистов, Шебунова ранее работала бортпроводницей в МЧС. В 2000-е и 2010-е годы у нее был роман с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, который возглавлял МЧС в 1994–2012 годах. Как утверждается в расследовании, 2001 и 2008 году она родила от министра детей. В это же время Шебунова стала владелицей компаний, которые получали многомиллионные контракты от МЧС и Минобороны.

Литовское национальное радио и телевидение сообщало, что правительство Литвы аннулировало вид на жительство Елены Каминскас после того, как ее пребывание в стране сочли угрозой национальной безопасности. Каминскас оспаривает это решение в суде.

Расследование о Елене Шебуновой

Бывшая стюардесса МЧС заработала миллиарды на контрактах с Минобороны. The Insider связывает ее с Шойгу

Расследование о Елене Шебуновой

Бывшая стюардесса МЧС заработала миллиарды на контрактах с Минобороны. The Insider связывает ее с Шойгу