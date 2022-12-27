Суд увеличил штраф бывшему гендиректору «Зимней вишни» с 21 до 70 миллионов рублей

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Кемеровский областной суд изменил приговор совладельцу и генеральному директору торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому по делу о даче взятки, увеличив сумму штрафа. Об этом сообщает «Интерфакс».

В октябре Вишневского приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу 21 миллион рублей. По версии следствия, при строительстве торгового центра «Зимняя вишня» в 2013-2014 годах гендиректор дал взятку семь миллионов рублей представителям Госстройнадзора за «незаконные действия и бездействие» при реконструкции здания.

В итоге Вишневский провел реконструкцию здания ТЦ без разрешения на строительство и установки автоматических систем пожаротушения, посчитали следствие и суд.

В ходе апелляции гособвинение попросило увеличить сумму штрафа до 70-кратного размера взятки — 490 миллионов рублей. Однако суд решил увеличить сумму штрафа до 10-кратного размера взятки — 70 миллионов рублей. По словам адвоката Вишневского, для его подзащитного это неподъемная сумма.

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В 2016 году Вячеслав Вишневский уехал из России. После пожара в «Зимней вишне» он был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, а через год экстрадировали в РФ.

25 марта 2018 года в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Среди них было 37 детей. Потерпевшими по делу признали более 450 человек.

Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел из-за пожара. Восемь фигурантов первого дела, среди которых были пожарные и руководители ТЦ, получили от пяти до 14 лет лишения свободы. Четверым фигурантам второго дела назначили сроки от семи до 18 лет.