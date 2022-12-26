Южная Корея заявила, что на ее территорию вторглись дроны из КНДР

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Несколько беспилотных летательных аппаратов из КНДР незаконно пересекли демаркационную линию между Южной и Северной Кореей утром 26 декабря, утверждают южнокорейские военные.

По данным агентства Yonhap, дроны были замечены в приграничной провинции Кёнгидо в районах острова Канхвадо, городов Пхаджу, Кимпхо и даже окрестностях Сеула.

Военное командование Южной Кореи в ответ на вторжение подняло в воздух истребители и ударные вертолеты, произведя предупредительные выстрелы.

В операции также был задействован легкий штурмовик КА-1, который по неизвестной причине потерпел крушение в уезде Хвенсон в 140 километрах к востоку от Сеула. Оба пилота благополучно катапультировались.

Из-за вторжения дронов примерно на час приостанавливались полеты в международных аэропортах Кимпхо и Инчхон.

Сколько именно беспилотников вторглось на территорию Южной Кореи и представляют ли они реальную военную опасность, не уточняется.