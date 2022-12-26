«Ведомости»: Кремль проведет выборы на аннексированных территориях в сентябре 2023 года — даже в условиях военного положения
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Администрация президента РФ намерена провести выборы на аннексированных территориях Украины в сентябре 2023 года даже в случае сохранения военного положения. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Один из вариантов предполагает сокращение сроков избирательных действий на треть, рассказал собеседник журналистов. По закону решение о назначении региональных выборов должно быть принято ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Эти сроки могут сократить в случае повторных или досрочных выборов.
По словам источника «Ведомостей», рассматривается возможность использовать одну из этих норм или внести поправку, чтобы начать предвыборную кампанию в июле.
Другой собеседник издания заявил, что для проведения выборов можно внести поправки в закон о военном положении. Третий источник сказал, что «пока такие поправки не разрабатываются».
Выборы на новых территориях очень важны, поскольку они и организационно, и символически зафиксируют важный шаг на пути их интеграции, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Кремлю важно создать как можно больше свидетельств того, что это обычные российские регионы, и формирование местной власти с этой точки зрения является ключевым событием».
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей Украины были аннексированы в начале октября. Вскоре на этих территориях объявили военное положение. Сейчас «новыми регионами» руководят чиновники, назначенные РФ после оккупации, и власти самопровозглашенных республик в статусе временно исполняющих обязанности.