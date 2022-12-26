Украинские банки объединились в сеть, которая будет предоставлять клиентам услуги во время блэкаутов

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Крупнейшие украинские банки объединились в сеть, которая будет предоставлять клиентам услуги во время отключений электроэнергии. Об этом говорится в сообщении Нацбанка Украины.

В сеть вошли более тысячи отделений 14 крупнейших банков страны, которые обеспечены резервными источниками энергии и альтернативными каналами связи, а также дополнительными запасами наличных.

Это решение реализуется в рамках общего проекта властей Украины по обеспечению непрерывности функционирования критически важных сервисов в условиях атак на инфраструктуру. В отделениях можно будет получить наличные, обменять валюту, заплатить за коммунальные услуги и получить консультации специалистов.

Россия с сентября регулярно совершает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов целые города, в том числе такие крупные как Киев, Харьков, Львов, Одесса остаются без отопления и электричества.

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