Кемеровский суд арестовал организатора приюта, где в результате пожара погибли 22 человека

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Центральный суд Кемерова арестовал на два месяца Андрея Смирнова, организатора приюта, в котором в результате пожара погибли 22 человека. Об этом сообщает «Интерфакс».

Смирнова обвиняют по статье об , повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Смирнов свою вину полностью признал, однако суд согласился со следствием, что он может попытаться скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства по делу, поэтому избрал ему меру пресечения в виде заключения по стражу.

По версии следствия, Смирнов арендовал частный дом и организовал там приют для престарелых и маломобильных людей. При этом следствие утверждает, что он знал, что здание не отвечает требованиям безопасности.

В свою очередь адвокат Смирнова на заседании суда настаивал, что все контролирующие и проверяющие органы были осведомлены о работе приюта. Более того, защитник сообщил, что постояльцев — чаще всего это были бездомные или люди с инвалидностью — в приют привозили местные полицейские, сотрудники ФСИН и даже медицинские работники.

В связи с пожаром были также возбуждены уголовные дела по статье о двум или более лицам, а также по статье о , повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц. По данным издания «Тайга.инфо», фигурантами этих дел стали пожарный инспектор Роман Плет, а также владелица здания Оксана Горнева.

В ночь на 24 декабря в Кемерове загорелся двухэтажный частный дом, в котором размещался «социальный приют». В результате пожара погибли 22 человека, еще шестеро пострадали — двух доставили в больницу, четверых отправили на амбулаторное лечение.

В 2021 году одна из бывших сотрудниц приюта обвинила Андрея Смирнова в жестоком обращении с жильцами дома. В частности, она утверждала, что у постояльцев отбирают документы и карточки, на которые приходят пенсии. Организатор приюта в ответ на обвинения предложил всем желающим самим приехать на место и оценить его работу. Как пишет «Тайга.инфо», жители соседних домов положительно оценивали деятельность приюта.

Пожар в Кемерово

В Кемерове при пожаре в частном приюте погибли 22 человека. Главное

Пожар в Кемерово

В Кемерове при пожаре в частном приюте погибли 22 человека. Главное