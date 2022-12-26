Автора «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова объявили в розыск

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МВД России объявило в федеральный розыск — предпринимателя, известного как автора проекта «20 идей по развитию России». Информацию об этом обнаружило в базе розыска ведомства издание «Верстка».

В картотеке традиционно сообщается, что подозреваемый «разыскивается по статье УК», но какой именно, не уточняется. Фотографии Давыдова на сайте нет, указаны лишь его дата и место рождения.

Журналист Михаил Зеленский обращает внимание на то, что Дмитрий Давыдов с 2020 года находится в розыске в Казахстане, поэтому российское МВД может вести его розыск с тех же пор по межгосударственному соглашению с казахскими коллегами. Журналисты не интересовались сведениями о розыске Давыдова до его объявления «иноагентом».

Проект «20 идей по развитию России» активно рекламировали крупные СМИ и популярные блогеры с лета 2021 года. По подсчетам журналистов, на рекламную кампанию было потрачено около миллиарда рублей. Осенью 2021 года «Русская служба Би-би-си» провела расследование и пришла к выводу, что автором «20 идей» может быть совладелец казахстанской букмекерской конторы Olimpbet Дмитрий Давыдов. У себя на родине он объявлен в розыск по обвинению в неуплате налогов.

16 декабря министерство юстиции РФ внесло Дмитрия Давыдова в реестр «иностранных агентов».

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