В Париже после демонстрации, устроенной из-за убийства членов курдской общины, произошли беспорядки

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В Париже после демонстрации, устроенной из-за убийства троих членов курдской общины 23 декабря, произошли столкновения между участниками акции и полицией, пишет Reuters.

Согласно сообщению агентства, после мирной акции некоторые демонстранты, покидая площадь Республики, начали кидаться предметами в полицейских. Те в ответ применили слезоточивый газ.

На кадрах с места событий видно, как протестующие переворачивают машины и бьют в них стекла. Также есть кадры с горящими машинами.

Беспорядки происходят второй день подряд.

По подозрению в убийстве и покушении на убийство нескольких человек у курдского культурного центра задержан 69-летний бывший машинист. Ранее его уже задерживали за нападения на мигрантов. По мнению следствия, он совершил преступление на почве расизма.