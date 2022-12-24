Офис президента Украины: в Херсоне после российского обстрела погибли семь человек, 58 получили ранения
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В Херсоне в результате российского обстрела 24 декабря погибли семь человек и 58 получили ранения, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, 18 человек находятся в тяжелом состоянии. Ранее он сообщал о 35 раненых и пяти погибших.
По данным областной прокуратуры, погибли восемь человек.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии с погибшими в результате обстрела. «Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как „чувствительный контент“. Но это не чувствительный контент — реальная жизнь Украины и украинцев», — написал он.
Херсон большую часть войны находился под российской оккупацией. Осенью власти РФ объявили его, как и другие оккупированные украинские земли, своей территорией. Украинские военные регулярно обстреливали переправы через Днепр, затруднив снабжение российских войск на правом берегу Днепра; в начале ноября российские войска отступили из города.