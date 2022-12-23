УЕФА впервые с начала войны проведет турнир в России

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласился провести первый после начала российского вторжения в Украину и последовавших за ним санкций турнир в России, пишет «РБК Спорт».

В мае 2023 года, сообщили изданию в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС), запланировано проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. «Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад», — заявили в РФС.

По данным источников РБК, Российский футбольный союз и УЕФА ведут неофициальные переговоры о дальнейшем ослаблении санкций в отношении российского футбола. «Проведение турнира на уровне УЕФА, говорит о позитивном импульсе», — считает источник в УЕФА.

В РФС, в свою очередь, ограничились заявлением, что «организация находится в постоянном диалоге с европейской федерацией по широкому спектру вопросов».

После начала российского вторжения в Украину под санкции, в числе прочих, попала российская сборная по футболу и российские клубы. Им запрещено выступать в турнирах, которые организовывают УЕФА и Международная футбольная федерация (ФИФА), включая чемпионаты мира, Европы и Лигу чемпионов.