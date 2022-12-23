Против бывшего преподавателя из Крыма возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» армии РФ. Ранее его дважды арестовывали за украинские песни

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Против бывшего преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова, уволенного за прослушивание со студентами песни «Bayraktar», возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии. Об этом сообщает правозащитный проект .

По информации проекта, основанием для дела послужил пост Белозерова во «ВКонтакте» от 9 октября, в котором мужчина написал, что российские войска более восьми лет обстреливают мирных жителей Украины. В свою очередь обращает внимание, что речь идет про комментарий под постом.

О возбуждении уголовного дела стало известно, когда следователь вызвал Белозерова по телефону. К вечеру 23 декабря Центральный районный суд Симферополя избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста до 21 февраля 2023 года.

Административное дело о «дискредитации» российской армии в отношении Белозерова было возбуждено в сентябре из-за того, что преподаватель в перерыве между занятиями включил ролик с песней про беспилотники Bayraktar. Белогорский районный суд тогда арестовал мужчину на 13 суток, признав его виновным по статье о демонстрации нацистской символики, а также оштрафовал по протоколу о «дискредитации» армии. Позднее Белозерова снова арестовали из-за публикации украинской песни «Червона калина» на странице во «ВКонтакте», опять же по статье об использовании нацистской символики.

Подробнее о «дискредитации» армии

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект

Подробнее о «дискредитации» армии

«Лежал на тротуаре, произнося названия городов Украины» С начала войны россиян преследуют за «дискредитацию» армии — попасть под статью можно за кавычки, пальто и стихи Некрасова. «Медуза» сделала об этом фотопроект