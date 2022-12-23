На Урале ждали визита Путина, хотя официально о нем объявлено не было. Местные СМИ пишут, что поездку в последний момент отменили

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Уральские СМИ несколько дней обсуждали визит президента РФ Владимира Путина в Нижний Тагил, где находится «Уралвагонзавод», выпускающий, в числе прочего, военную технику.

Сообщалось, что Путин приедет 23 декабря. Источники рассказывали, что сотрудникам «Уралвагонзавода» запретили перемещаться между цехами, в Нижнем Тагиле вычистили улицы «до асфальта», отменили открытие елки, запретили полеты над городом, а на дороги вывели спецбатальон ГИБДД, писало издание TagilCity.ru.

В Екатеринбурге водителям общественного транспорта выдали инструкцию, как действовать при приближении организованной колонны 23 декабря — предполагалось, что речь идет о кортеже Путина, сообщало издание E1.

Официально о поездке Путина в Нижний Тагил не объявлялось, как пишет URA.Ru, анонс визита президента ожидался вечером 22 декабря. Однако о визите Путина так и не объявили. Как пишут местные СМИ со ссылкой на источники в последний момент поездку Путина на Урал отменили.

Жители Нижнего Тагила в соцсетях, сообщает E1, назвали несостоявшийся визит президента РФ «отличным подарком на Новый год», отметив, что «никогда город не жил так хорошо, как эти два дня при Путине — снег убрали, фонари включили».

12 декабря стало известно, что в 2022 году не состоится большая пресс-конференция Путина, которую 10 лет проводили каждый декабрь. Военная разведка министерства обороны Великобритании предположила, что пресс-конференцию отменили из опасений «несанкционированного обсуждения» войны в Украине. 21 декабря в Кремле подтвердили, что Путин в 2022 году не будет выступать и с ежегодным посланием Федеральному собранию.

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