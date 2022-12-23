Meta выплатит 725 миллионов долларов для урегулирования иска, связанного с Cambridge Analytica. Эта компания получила доступ к данным миллионов пользователей Facebook

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Компания согласилась выплатить 725 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска о незаконной передаче данных пользователей третьим лицам, включая консалтинговую компанию Cambridge Analytica. Об этом сообщает Reuters.

Внесудебное урегулирование завершит тяжбу, начавшуюся в 2018 году, когда стало известно, что британская фирма Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге, получила доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook. Позже иск расширился и на другие случаи передачи информации пользователей третьим лицам.

Адвокаты истцов назвали предложенную сумму крупнейшей в истории урегулирования коллективных исков в области конфиденциальности данных и максимальной выплатой, которую Meta когда-либо выплачивала для разрешения коллективного иска.

При этом сама компания в рамках мирового соглашения факта правонарушений не признала и заявила, что согласилась на урегулирование иска «в интересах сообщества и акционеров». Bloomberg пишет, что решение было принято из-за опасений компании, что ей придется выплатить еще большую компенсацию, если она проиграет дело.

В марте 2018 года британские и американские СМИ опубликовали расследования о компании Cambridge Analytica, в которых утверждалось, что фирма получила доступ к данным миллионов пользователей Facebook, чтобы использовать их в политической рекламе. Позже основатель Facebook Марк Цукерберг признал утечку данных и анонсировал ряд масштабных изменений, касающихся конфиденциальности данных пользователей.

В июле 2019 года Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на пять миллиардов долларов из-за утечки данных пользователей.

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