Полицейские составили протокол о «дискредитации» армии на нового директора Музея истории Екатеринбурга. Ранее его увольнения добивался Евгений Пригожин

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К бывшему журналисту издания Znak.com и новому директору Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву утром 21 декабря пришли полицейские. Его отвезли в отделение, где провели опрос, после чего отпустили. О произошедшем Пушкарев рассказал изданию Itʼs my city. Он не назвал причину, по которой приходили полицейские.

По данным источника Itʼs my city, полицейские составили на Пушкарева протокол о «дискредитации» российской армии из-за его поста в . Тогда же, по словам собеседника издания, в управлении культуры Екатеринбурга приостановили оформление Пушкарева в качестве директора музея, однако в самом управлении эту информацию отрицают.

Несколькими днями ранее стало известно о письме основателя Евгения Пригожина, адресованного мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, в котором Пригожин потребовал увольнения Пушкарева с поста директора музея. В своем письме Пригожин обвинил журналиста в распространении «недостоверной и порочащей информации о ЧВК Вагнера», антивоенной позиции и критике российских властей.

Алексей Орлов заявил, что журналистская деятельность Пушкарева его никогда не интересовала, а отстранить журналиста от должности директора музея он сможет только в том случае, если «компетентные структуры на основании обращения Евгения Пригожина подтвердят какие-то факты [правонарушений]».

Игорь Пушкарев много лет работал в уральском издании Znak.com. В 2021 году он ушел из него, а к концу года стал заместителем директора Музея истории Екатеринбурга.

В конце октября руководитель музея Сергей Каменский покинул свой пост, а исполняющим обязанности директора стал Пушкарев. Официально на должность директора его назначили 14 декабря. Через два дня Евгений Пригожин позвонил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову с требованием отстранить Пушкарева от должности. По итогам этого разговора Орлов отказался увольнять Пушкарева, но также попросил Пригожина предоставить ему всю «необходимую информацию для принятия дальнейшего решения».

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