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На войне погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. В России он был осужден по делу Олега Сенцова и вернулся в Украину в рамках обмена

Источник: Крым.Реалии

Во время боев в Луганской области Украины погиб гражданский активист и бывший фигурант дела «крымских террористов» Геннадий Афанасьев. Информацию о его смерти изданию Крым.Реалии подтвердила супруга Афанасьева Людмила.

Геннадий Афанасьев перед посадкой на самолет после обмена заключенными между Россией и Украиной. Москва, 14 июня 2016 года
Mikhail Palinchak / Пресс-служба президента Украины / ТАСС

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, украинский депутат Ахтем Чийгоз сообщил, что Афанасьев воевал в составе сил территориальной обороны Украины. По его словам, активист погиб в районе поселка Белогоровка.

«Защищая свою страну, на фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Вечная слава герою!» — написал в фейсбуке украинский режиссер Олег Сенцов.

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