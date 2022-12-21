На войне погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. В России он был осужден по делу Олега Сенцова и вернулся в Украину в рамках обмена
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Во время боев в Луганской области Украины погиб гражданский активист и бывший фигурант дела «крымских террористов» Геннадий Афанасьев. Информацию о его смерти изданию Крым.Реалии подтвердила супруга Афанасьева Людмила.
Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, украинский депутат Ахтем Чийгоз сообщил, что Афанасьев воевал в составе сил территориальной обороны Украины. По его словам, активист погиб в районе поселка Белогоровка.
«Защищая свою страну, на фронте погиб бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев. Вечная слава герою!» — написал в фейсбуке украинский режиссер Олег Сенцов.